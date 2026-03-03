Жена бойца СВО из Богородского округа провела мастер-класс в Красногорске

Активистки из Богородского округа стали участницами встречи, которая прошла в Центре помощи СВО «Забота» в Красногорске. Здесь собрались жены, матери, дочери, сестры героев — те, кто ежедневно являются надежным тылом для своих защитников.

Женский клуб СВО — это, прежде всего, уникальная площадка для общения. Здесь участницы могут обмениваться идеями, работать над совместными проектами и делиться переживаниями.

В мероприятии также приняли участие активистки Клуба женщин СВО и Союза женщин Подмосковья, представители фонда «Защитники Отечества». На встречу приехали из разных округов Подмосковья, а также из Белгорода.

Богородский округ представляла супруга руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Ольга Иванова. Под ее чутким руководством был организован мастер-класс по созданию объемных картин.

«Для меня было важно предложить девушкам не просто порисовать, а через творчество помочь им выразить то, что порой сложно передать словами. Мы вместе выбирали сюжеты: кто-то искал спокойствие в морских волнах, а кто-то — силу в величественных горах. И я рада, что процесс оказался таким целительным», — поделилась Ольга Иванова.

Как отметили сами участницы, такие встречи позволяют почувствовать себя частью единого сообщества и обрести внутренние ресурсы, в том числе и через творчество.