Жен бойцов СВО в Подольске наградили за вклад в общественную жизнь округа

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в рамках епархиального празднования Года семьи состоялась торжественная церемония награждения жен участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие архиерей Подольской епархии владыка Аксий, заместитель главы городского округа Вадим Буров и председатель Совета депутатов Алексей Никулин.

От имени главы округа Григория Артамонова были вручены награды женщинам, которые стали настоящей поддержкой для своих мужей. Эти самоотверженные жены активно занимаются волонтёрской деятельностью, участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи, а также сохраняют семейные ценности.

«Мы продолжим оказывать всю необходимую помощь и внимание семьям наших защитников», — подчеркнул Григорий Артамонов.

За вклад в укрепление института семьи, достойное воспитание детей, общественную деятельность и помощь участникам СВО благодарственными письмами Совета депутатов округа были награждены Ольга Булгараш, Валерия Крючкова и Елена Лебедева.

«В Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, жены участников СВО демонстрируют стойкость, сохраняя семейные традиции, участвуя в общественной жизни и следуя православным ценностям. Мы всегда будем поддерживать этих героических женщин», — отметил Алексей Никулин.

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