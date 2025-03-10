Жен бойцов СВО поздравили с 8 Марта на концерте в Дмитрове

Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, провели в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. На нем один из участников спецоперации сделал сюрприз своей жене.

На концерт пригласили 250 человек — активных женщин округа, работающих в сферах медицины, соцзащиты, культуры и спорта, а также жен и мам участников СВО. Их поздравил глава глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

«От всего сердца поздравляю с Международным женским днем, праздником весны, красоты и вдохновения. Благодаря вашему труду и заботе наш округ процветает, а семьи становятся крепче», — отметил Иван Курданин.

После на сцену вышел участник спецоперации Николай, который только что прибыл в отпуск. Это стало сюрпризом для его супруги Олеси. Он вручил жене цветы.