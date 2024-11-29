Британский наемник в плену признался, что сожалеет о поездке на Украину

Российские военнослужащие взяли в Курской области в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, сражавшегося на стороне украинских вооруженных сил. Позднее в беседе с журналистами РИА «Новости» Андерсон признался, что сожалеет о своем решении отправиться на Украину.

На вопрос о реакции семьи на его решение принять участие в боевых действиях Андерсон заявил, что близкие пытались отговорить его. По его словам, родственники сразу поняли, что это глупая затея и ехать на Украину не стоит.

«Жаль, что я их не послушал», — добавил британец.

При этом плененный выразил надежду, что его родственники увидят новости о нем и убедятся, что он жив.

Андерсон стал фигурантом уголовного дела, которое расследует Главное военное следственное управление СК. По версии следствия, он незаконно пересек границу России в составе украинских вооруженных формирований и участвовал в боевых действиях на территории Курской области.

Ранее другой британский наемник умер после возвращения с Украины. Мужчина страдал ПТСР. Предварительно, он сам свел счеты с жизнью.