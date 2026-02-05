«Зеленый коридор» для помощи бойцам СВО запустили в Чехове

В Чеховской больнице начал функционировать «Зеленый коридор» для обеспечения ветеранов специальной военной операции приоритетным доступом к медицинской помощи. Алгоритм работы системы проверили представители Ассоциации ветеранов СВО и глава округа Михаил Собакин.

Для удобства бойцов разработали специальный чат-бот, доступ к которому осуществляется через QR-код. В нем необходимо указать номер телефона для связи с профильным координатором, который собирает информацию и формирует обращение в систему единую медицинскую информационно-аналитическую систему. После обработки заявки пациент получит уведомление об услуге.

В будущем на каждого бойца заведут медицинский паспорт. «Сотрудники медицинской службы нашей поликлиники будут заблаговременно оповещать о необходимости прохождения каких-либо процедур, записи к врачу, сдаче анализов», — рассказал советник главы Чехова Артем Чурилов.