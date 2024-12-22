ВСУ наносят бессмысленные удары дронами и дальнобойными ракетами по городам России, находящимся далеко от фронта. Они не способны повлиять на исход конфликта на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в Эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

«Да, это очередная атака по российской территории, но она не окажет никакого влияния на конфликт», — сказал он.

Комментируя атаку беспилотниками по Казани, Дэвис отметил, что у подобных действий только одна цель — повысить градус эскалации. По словам американского полковника, украинское руководство не интересуют какие-либо военные объекты или критическая инфраструктура России.

Дэвис выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти победителем в конфликте с Россией, потому что не в состоянии выдержать прямую конкуренцию с ней.

Украинские боевики атаковали Казань беспилотниками 21 декабря. Российские военнослужащие подавили три дрона средствами РЭБ, еще три аппарата сбили ПВО. Среди жителей Казани пострадавших нет.