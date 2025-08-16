Капитан Дандыкин: Зеленский уменьшает свои потери и преувеличивает наши

Президент Украины Владимир Зеленский приукрашивает положение ВСУ на Красноармейском направлении. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Офицер запаса отметил, что украинские войска пустились «во все тяжкие» и атакуют беспилотниками мирные российские города и села. На Красноармейском направлении Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ, Украина перебрасывает туда резервы, отметил Дандыкин.

«Что там и как сейчас, трудно сказать, но я думаю, что, как всегда, они уменьшают свои потери и преувеличивают наши», — заявил собеседник издания.

Группировка ВСУ в Красноармейске попала в огневой мешок. Взявшие под контроль трассу в районе Доброполья российские военные перекрыли пути отхода украинским боевикам. Также российские подразделения взяли под огневой контроль еще одну дорогу, связывающую Красноармейск с Павлоградом.