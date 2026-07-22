Зеленский официально уволил Сырского с должности главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский официально снял Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ и назначил Михаила Драпатого. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Также глава государства сделал Игоря Скибюка начальником генштаба ВСУ.

«Уволить Сырского Александра Станиславовича с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины», — отметили в указе.

Ранее политический советник и политический психолог Сергей Маркелов Сергей Маркелов рассказал, что Зеленский сделал ставку на силовиков. Он также прокомментировал назначение Евгения Хмары на пост врио министра обороны.

По словам Маркелова, с того могли взять обещание ни при каких условиях не конфликтовать с Сырским. Таким образом, Хмара оказался в настоящей ловушке, добавил эксперт.