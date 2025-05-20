Зеленский исключил вывод ВСУ из новых регионов России

Украина не планирует выводить войска из новых регионов России и отказываться от курса стать членом НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге, сообщил украинский Telegram-канал «Страна.ua».

«Я попросил [президента США Дональда] Трампа не принимать никаких вещей об Украине без Украины», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не собирается выполнять требования российской стороны о смене политического курса. По его словам, движение в сторону членства в НАТО продолжится. Нейтральный статус, на котором настаивают власти России, не рассматривается Украиной.

После разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил, что Киев готов подписать меморандум, который приведет к договору о завершении конфликта. Переговоры могут состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.