Зеленский и мирные переговоры. Политолог объяснил трансформацию украинской позиции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания не дали добро на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко на стриме 360.ru рассказала Анастасии Букреевой, как изменилась позиция киевского режима за последнее время.

«Зеленский довольно активно стал поднимать тему мира, тему переговоров, что было немыслимо еще некоторое время назад, он, в принципе, это исключал. Но сейчас периодически в той или иной форме это пробрасывает», — отметила собеседница 360.ru.

Войко добавила, что Зеленский в последнее время перестал упоминать о границах 1991 года, на чем раньше настаивала Украина. Политолог отметила некоторую трансформацию в позиции киевских властей.

Из причин Войко назвала сложную для ВСУ ситуацию на линии фронта, а также перебивание медийной картинки. После атаки на Курскую область Зеленский ожидал, что мировое сообщество станет на сторону Украины, но этого не произошло. Теперь украинский лидер клянчит дальнобойное оружие и просит озвучить одобрение по его использованию.

«Что касается позиций западных стран, то здесь вопрос не только даст ли или нет это одобрение [президент США Джо] Байден или его ближайшее окружение. Это довольно сложная бюрократическая машина, система. И это не только вопрос политической воли, но и вопрос той самой бюрократической согласованности», — пояснила Войко.

Возможный ответ России также сдерживает США от одобрения, несмотря на давление Зеленского. Он пытается заставить Штаты публично озвучить это решение, чтобы легитимизировать свои действия.

«Для того, чтобы внутри украинского общества показать, что западные партнеры дали такое согласие, в том числе для того, чтобы и европейцы, услышав это решение, сами пошли в форватере американской политики», — пояснила собеседница телеканала.

Также Зеленский торопится из-за предстоящих в Америке выборов. На Украине продолжают поддерживать Байдена и критиковать Дональда Трампа.