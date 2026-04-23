Завод в Подольске передал оборудование и снаряжение бойцам СВО

Первый заместитель генерального директора акционерного общества «ЗиО» Максим Сдобнов передал партию высокотехнологичного оборудования и снаряжения атаману народной дружины «Атаманская сотня» Стрелковского хуторского казачьего общества Игорю Сысоеву. Коллектив завода на постоянной основе принимает участие в сборе гуманитарной помощи по обращениям участников специальной военной операции и жителей округа.

В этот раз адресную помощь направят в Херсонскую область, в казачью разведывательно-штурмовую бригаду «Дон» имени архангела Михаила и штурмовому отряду «Цимла». Груз повезет лично атаман народной дружины Игорь Сысоев. Для защитников передали детекторы, тепловизионные прицелы, планшеты, магазины, мини-электростанции, бесперебойники и другие необходимые вещи.

Администрация не только собирает список нужд, но и помогает в доставке грузов на передовую.