Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске

В главном здании Спасо-Бородинской обители во Владимирском соборе игумен Авель провел заупокойную литию о погибших в зоне СВО героях и помолился вместе со всеми о здравии защитников, находящихся на фронте. С близкими военнослужащих встретились глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова и благочинный церквей Можайского округа иерей Иоанн Лобода

В Спасо-Бородинском женском монастыре принимают записи в синодик с именами и позывными бойцов специальной военной операции независимо от их конфессий.

«Мы круглосуточно молимся за всех, кто в настоящее время защищает наше Отечество», — поделилась монахиня Варвара.

Как рассказала социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» по Можайскому округу Галина Аксенова, мать погибшего в 2014 году героя принесла с обой список из 38 имен, все они — сослуживцы ее сына. Погибшие выполнили свой долг перед Отечеством.

«Теперь сестры обители будут ежедневно возносить молитвы в память о героях», — добавила она.

Отметим, что жители и гости Можайского муниципального округа собирают для военнослужащих спецоперации гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи, вяжут шерстяные носки, делают домашние заготовки, плетут маскировочные сети. Все это и многое другое регулярно отправляют на фронт.