Заслуженный учитель из Балашихи передала книги в школы новых регионов России
В Балашихе прошла акция по отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции и на новые территории России. Мероприятие состоялось у здания Общественной палаты и собрало под одной крышей представителей различных организаций и инициатив, объединенных общей целью — поддержкой тех, кто нуждается в помощи.
Среди участников мероприятия были руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты Елена Жарова, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, а также представители мотоклуба «Ночные волки», организаций «Молодая Гвардия» и «Юнармия». Спортсмены, активно участвующие в волонтерской деятельности, также внесли свой вклад в это важное дело.
Одной из наиболее трогательных историй акции стала инициатива педагога по русскому языку и литературе Нэлли Фокиной, которая собрала гуманитарную посылку из своей личной библиотеки. Книги заслуженного учителя будут переданы в школы на новых территориях России, что особенно актуально в преддверии Международного дня учителя.
В знак благодарности волонтеры округа навестили Нэлли и вручили ей цветы и благодарственное письмо от главы городского округа Сергея Юрова.
«На территории нашего городского округа много неравнодушных людей, помогающих тем, кто в этом нуждается. С самого начала зарождения волонтерского движения в Московской области наши ребята приходят на помощь в любой ситуации. Например, наши спортсмены оказывают поддержку пенсионерам, детям-инвалидам и всем тем, кто оказался в трудной ситуации», — отметила Елена Жарова.
Еще один груз гуманитарной помощи был собран мотоклубом «Ночные волки». Он включал угощения и необходимое оборудование, что также подчеркивает разнообразие подходов к помощи.
В рамках встречи участники обсудили празднование Дня волонтера Московской области и дальнейшее развитие волонтерского движения в Балашихе.
В округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.