Заслуженный учитель из Балашихи передала книги в школы новых регионов России

В Балашихе прошла акция по отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции и на новые территории России. Мероприятие состоялось у здания Общественной палаты и собрало под одной крышей представителей различных организаций и инициатив, объединенных общей целью — поддержкой тех, кто нуждается в помощи.

Среди участников мероприятия были руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты Елена Жарова, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, а также представители мотоклуба «Ночные волки», организаций «Молодая Гвардия» и «Юнармия». Спортсмены, активно участвующие в волонтерской деятельности, также внесли свой вклад в это важное дело.

Одной из наиболее трогательных историй акции стала инициатива педагога по русскому языку и литературе Нэлли Фокиной, которая собрала гуманитарную посылку из своей личной библиотеки. Книги заслуженного учителя будут переданы в школы на новых территориях России, что особенно актуально в преддверии Международного дня учителя.

В знак благодарности волонтеры округа навестили Нэлли и вручили ей цветы и благодарственное письмо от главы городского округа Сергея Юрова.