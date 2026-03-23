Заседание по созданию мемориала бойцам СВО прошло в Солнечногорске
В Солнечногорске 19 марта состоялось второе заседание рабочей группы, посвященное увековечиванию памяти бойцов СВО. Участники обсудили концепцию будущего мемориального пространства.
Основное внимание уделили благоустройству территории воинских захоронений на Обуховском кладбище, где покоятся погибшие при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
В обсуждении приняли участие первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, представители подрядной организации и Солнечногорского благочиния.
Кирилл Типографщик отметил, что участники пришли к общему решению, как должен выглядеть участок воинских захоронений. Расширенно обсудили вопросы возведения часовни.
«Главная задача — организовать и воплотить все на самом высоком, достойном уровне, чтобы отдать дань памяти и уважения ребятам, которые пожертвовали своими жизнями, защищая нашу Родину», — сказал Кирилл Типографщик.
В рамках проекта предусмотрена установка поклонного креста, арки входной группы, размещение информационных стендов, а также благоустройство прилегающей территории и укладка тротуарной плитки. Срок реализации — июль 2026 года.
Дополнительно планируется строительство часовни, которое предполагается реализовать в ближайшие годы при спонсорской помощи.