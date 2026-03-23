Заседание по созданию мемориала бойцам СВО прошло в Солнечногорске

Основное внимание уделили благоустройству территории воинских захоронений на Обуховском кладбище, где покоятся погибшие при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В обсуждении приняли участие первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, представители подрядной организации и Солнечногорского благочиния.

Кирилл Типографщик отметил, что участники пришли к общему решению, как должен выглядеть участок воинских захоронений. Расширенно обсудили вопросы возведения часовни.

«Главная задача — организовать и воплотить все на самом высоком, достойном уровне, чтобы отдать дань памяти и уважения ребятам, которые пожертвовали своими жизнями, защищая нашу Родину», — сказал Кирилл Типографщик.

В рамках проекта предусмотрена установка поклонного креста, арки входной группы, размещение информационных стендов, а также благоустройство прилегающей территории и укладка тротуарной плитки. Срок реализации — июль 2026 года.

Дополнительно планируется строительство часовни, которое предполагается реализовать в ближайшие годы при спонсорской помощи.