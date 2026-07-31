Заседание комиссии по вопросам поддержки бойцов СВО провели в Химках

Заседание межведомственной комиссии Московской области состоялась в Химках. Оно было посвящено координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Заседание прошло под председательством заместителя главы округа Руслана Смашнева, руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александра Александрова, социального координатора филиала Фонда «Защитники Отечества» Евгении Евсеевой, а также представителей профильных управлений администрации.

Участники в ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия членов комиссии по поддержке семей героев, обращения по вопросам специальной военной операции, поступающие в администрацию, а также ход ремонта Единого центра поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Члены комиссии по итогам заседания определили план работы на ближайший период, распределили конкретные задачи и установили порядок контроля за их исполнением, а также сроки предоставления отчетности.