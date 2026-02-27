Защитников Отечества поздравили с праздником в Истре

Праздник, посвященный 23 февраля, собрал в одном зале истринского Дома культуры мужчин разных профессий: полицейских, спасателей, библиотекарей и участники СВО. Их поздравили со сцены творческие коллективы округа, депутаты, сослуживцы и глава муниципалитета.

Поздравили с праздником и женщин, которые наравне с мужчинами выполняют свой долг в зоне провеления специальной военной операции. Так, знамения девушка штурмовик Екатерина Ураган из Истры получила памятная награду. На празднике глава муниципалитета Татьяна Витушева поздравила тех, кто сейчас находится на передовой и кто находится в запасе, после ранения или в отпуске.

«Мы с благодарностью с вами вспоминаем ветеранов Великой Отечесвенной войны. Именно они заложили ту великую традицию доблести, который сегодня достойно продолжает наше новое поколение воинов. Мы гордимся теми, кто сейчас в зоне СВО, защищает будущее нашей страны и будущее народа», — поделилась глава муниципального округа Истра Витушева Татьяна.

На мероприятии выступили местные ансамбли с песнями и танцами. Также благодарственные письма получили сотрудники военного комиссариата за высокий профессионализм и личный вклад в защиту Родины.