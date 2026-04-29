Зарайцы начали вносить предложения в народную программу «Единой России»

В Московской области продолжается сбор предложений в новую народную программу «Единой России» — документ, с которым партия пойдет на выборы в Государственную думу и Московскую областную думу в сентябре. Жители Подмосковья уже направили около 12 тысяч инициатив, свою лепту внес и Зарайск.

Руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Зарайска Михаил Минаев предложил расширить квоты на бюджетные места в вузах для участников спецоперации. Свою идею он оформил в общественной приемной партии на улице Ленинской, 46.

«Ребята возвращаются с фронта повзрослевшими, ответственными людьми. У них огромная мотивация, но не всегда есть возможность оплатить обучение. Квота для ветеранов СВО на бюджетные места — это не просто льгота, это инвестиция в будущее страны», — отметил Михаил Минаев.

За пять лет предыдущая народная программа в Подмосковье выполнена на 98%. Построено более 300 новых школ и садов, отремонтировано порядка 500 объектов образования, введены десятки медицинских учреждений.

В Зарайске за это же время построили первую за 30 лет школу на 825 мест, капитально отремонтировали все восемь фельдшерско-акушерских пунктов, более 150 многоквартирных домов и 27 километров дорог, благоустроили девять общественных пространств, обновили городской стадион и спортклуб «Витязь», 47 семей получили жилищные сертификаты.

В 2026 году в области запланировано строительство 50 новых школ и детских садов, ремонт 37 домов культуры, благоустройство более 70 общественных пространств и переселение более 10 тысяч человек из аварийного жилья. Присоединиться к формированию новой народной программы можно через сайт естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или в местной общественной приемной.