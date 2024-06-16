«Запечатлен весь этот момент». Друзья погибшего военкора Цицаги сделали ролик о нем

Коллеги погибшего в ДНР журналиста Цицаги поделились памятным видео с ним

Друзья военного корреспондента Никиты Цицаги, который погиб под Угледаром, сделали видеозапись в память о нем. Прощальный ролик опубликовало РИАМО.

В ролике Цицаги рассказывает о своей работе.

«Наверное, каждая история — отражение меня самого», — рассказал на видео погибший корреспондент.

В опубликованном интервью журналист отметил, что делал репортажи о том, что его действительно трогало. По его словам, порой с помощью фотосъемки ему удавалось запечатлеть то, что не нельзя передать словами.

«Человек в этот момент смотрит в объектив <…> и больше уже даже ничего не нужно говорить. В этом кадре запечатлен весь этот момент, вся жизнь», — подчеркнул военкор.

Цицаги погиб в результате удара украинского беспилотника. В ДНР журналист планировал сделать репортаж в районе Никольского монастыря. По информации Telegram-канала Wargonzo, военкор погиб 16 июня.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, военкор с марта 2022 года регулярно освещал ситуацию в зоне проведения спецоперации, сообщил RT.

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