Запасы кончаются. Европу предупредили о самой холодной зиме с начала СВО

Bloomberg: Европа столкнется с самой холодной зимой с начала СВО на Украине

Европа столкнется с самой холодной зимой с начала спецоперации. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Европа готовится к самой холодной зиме с [начала конфликта России и Украины], что приведет к росту цен на энергоносители, поскольку континент истощает свои газовые запасы быстрее обычного», — заявили журналисты.

По информации агентства, в ноябре европейские страны потратили много газа из хранилищ. Оставшихся запасов может не хватить на весь холодный сезон.

Исходя из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура этой зимой будет самой низкой за последние три года. Также стоимость обогрева увеличится из-за прекращения поставок газа через Украину с 1 января.

Ранее сербский лидер Александр Вучич спрогнозировал газовый кризис в Европе. По его словам, через несколько лет покупатели сжиженного газа у США будут вынуждены договариваться с Россией о возобновлении поставок.