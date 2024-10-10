Напавшие на Курскую область украинские военные издеваются над мирными жителями, но страны Запада игнорируют их преступления. Постпред России при Организации по запрещению химического оружия, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил об этом на сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге. Его процитировало РИА «Новости» .

«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь „на русских право на жизнь не распространяется“», — сказал он.

Тарабрин обвинил западные страны в замалчивании преступлений не только в российском приграничье, но и на территории самой Украины. Он сообщил членам ОЗХО о насильственной мобилизации украинцев и расстреле пытавшихся пересечь границу мужчин.

Плененный боец Вооруженных сил Украины рассказал российским силовикам о приказе командования расстреливать жителей Курской области за неповиновение, сообщили «Известия». Он добавил, что его сослуживцы во время нападения занимались мародерством.