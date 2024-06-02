Запад сможет избавиться от Зеленского из-за его проблем с легитимностью

Президент Украины Владимир Зеленский будет вести себя осторожно, так как опасается потерять власть. Западные государства могут избавиться от лидера, у которого есть проблемы с легитимностью. Об этом РИА «Новости» заявил политолог Александр Дудчак.

«Учитывая проблемы Зеленского с легитимностью, западным партнерам еще легче избавиться от него, чем прежде. Поэтому он наверняка будет очень осторожен в высказываниях», — подчеркнул аналитик.

Дудчак напомнил, что страны Запада нарастили поставки вооружений на Украину. Эксперт выразил мнение, что происходящее мало скажется на ситуации в зоне СВО, и Зеленский сильно нервничает из-за продвижения ВС России.

По словам политолога, украинский лидер больше не может выступать перед Западом с той же экспрессией, какую он позволял себе раньше. Дудчак добавил, что в ВСУ наблюдается сильный дефицит кадров, но руководство страны не может мобилизовать достаточное количество солдат.

Ранее Белый дом не стал менять позицию по статусу Зеленского, несмотря на окончание его президентского срока. В Госдепартаменте сообщили, что выборы на Украине сложно провести из-за конфликта.