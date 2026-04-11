Занятие по тактической медицине провели для военных в Богородском округе

Инструкторы местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции с позывными «Байконур» и «Боцман» 8 апреля провели интенсив для военнослужащих Ногинского гарнизона в Богородском округе. Основной темой стала тактическая медицина.

Участники отработали вопросы определения характера ранения, алгоритм действий под обстрелом, оказание медицинской помощи и эвакуацию пострадавшего с поля боя. На практике военнослужащие отработали остановку критических кровотечений, наложение жгутов и турникетов — то, что может сохранить жизнь в первые минуты.

Параллельно специалисты Центра допризывной подготовки молодежи провели для военных расширенное занятие по первой помощи. Отдельное внимание уделили действиям в штатных ситуациях и неотложным состояниям, которые могут возникнуть как на службе, так и в мирной жизни.