Занятие по тактической медицине для студентов прошло в Ногинске

В Ногинске недавно прошло занятие, в котором студенты колледжа получили ценные знания по тактической медицине. Депутат Павел Волнов организовал эту встречу в рамках проекта «Наставник Z», направленного на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня защитника Отечества, важного праздника для всей страны. Участники занятия узнали о современных реалиях и вызовах, с которыми сталкиваются наши защитники. Вместе с Молодогвардейцами и бойцами СВО, депутату удалось донести до студентов значимость навыков оказания первой помощи в условиях боевых действий.

Бойцы поделились личным опытом, рассказали о правилах первой помощи и провели практические тренировки, где молодые люди отрабатывали важные навыки. После завершения урока Павел Волнов поздравил военнослужащих с предстоящим праздником и вручил им подарки. Такие инициативы помогают укрепить связь между молодежью и защитниками страны, формируя уважение к истории и современным героям.