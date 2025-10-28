Занятие по сказкотерапии провели для жен участников СВО в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска прошло первое групповое занятие по сказкотерапии для жен военнослужащих. Специалист, член Женского совета при организации Екатерина Воробьева продемонстрировала, как с помощью творчества можно выразить свои переживания и снизить уровень стресса.

Автор детских сказок и практик оздоровления отметила, что создание фантастических историй является одним из проверенных способов преодоления стрессовых состояний. Она предоставила женщинам алгоритмы написания терапевтических сказок, благодаря которым они смогут самостоятельно, а также вместе со своими детьми практиковать этот метод дома.

«Через волшебного героя они перемещают свои переживания на лист бумаги. Когда человек избавляется от того, что его беспокоит, он меньше болеет, гармонизирует отношения с окружающими, легче выполняет обычный жизненный функционал», — подчеркнула специалист по оздоровлению Екатерина Воробьева.

Тем, кто начинает практиковать сказкотерапию, как правило, легче справляться с поставленными задачами именно на групповых занятиях. Это происходит благодаря поддержке и позитивным примерам. Советы помогают отключить логику и «войти в поток».

«На базе Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска создан Женский совет. Здесь жены, матери наших героев могут получить всестороннюю поддержку. Одно из направлений — помощь в преодолении напряжения и стрессовых ситуаций. Помимо сказкотерапии, мы наметили и другие методики, которые помогут им в этом», — сообщила советник главы городского округа Виктория Куракова.

Во время терапии женщины сочинили собственные волшебные истории. Творческий подход помог им по-новому взглянуть на сложившиеся жизненные обстоятельства.

«Мне очень понравилось. Моя сказка называется „Прошлое, настоящее и будущее“. Ее главная героиня — женщина Чарли, которая верит своему ребенку и защищает его. И я всегда верю, что супруг вернется и в будущем все будет хорошо. Я стала намного лучше чувствовать себя, когда я стала приходить сюда, в ассоциацию. Я вижу, что я не одна», — поделилась супруга бойца СВО Кристина.

Встречи Женского совета при Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска проводятся по адресу: улица Красная, дом 22а (ТЦ «Солнечный»), 1-й этаж.