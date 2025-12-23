Занятие по парадайвингу для участников СВО прошло в Орехово-Зуеве

Бойцы, получившие ранения на передовой, проходят реабилитацию во дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве. Для них организуют занятия по специальному направлению.

Обучает участников СВО профессиональный тренер-инструктор Яна Ярошевская. На ее счету более 15 тысяч часов под водой. Каждое занятие адаптируют под определенного человека и его травму.

В этом направлении работают все группы мышц. При этом нет боли и перегрузки. Благодаря этому и происходит мягкое восстановление.

В программе участвуют бойцы с разными травмами. Темп и нагрузку тоже определяют для каждого лично.

Отметим, что программу парадайвинга реализуют в округе при поддержке фонда «Защитники Отечества», администрации округа, Центра ортопедии и протезирования и Дворца спорта «Восток». Узнать подробности и записаться на тренировки можно по телефону: +7 925 157-95-48