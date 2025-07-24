Занятие по нейрографике для семей участников СВО прошло в Серпухове

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей для близких бойцов организовали занятие по нейрографике. Этот метод позволяет справиться с тревогой и переживаниями.

Нейрографика помогает осознать проблему и найти решение через рисование по специальному алгоритму. Основоположник метода — психолог Павел Пискарев.

На занятии инструктор Любовь Овчинникова помогла взрослым снять внутреннее напряжение. Параллельно с детьми работала психолог. Специалист рассказала ребятам о том, как исполнять желания.

Депутат окружного Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Пушкин предложил проводить такие занятия каждый месяц. Это поможет поддержать близких защитников.

«Благодаря этому методу, люди могут расслабиться и постараться справиться с переживаниями и волнениями по поводу своих родственников, находящихся в зоне спецоперации. И каждый, кто желает разобраться — не бойтесь и приходите!» — сказала Любовь Овчинникова.