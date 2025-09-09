Занятие по яхтингу для ветеранов СВО прошло в Солнечногорске

В День городского округа Солнечногорск прошло очередное занятие по яхтингу. Его организовали руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Цыбуля совместно с АНО «Межотраслевой институт реабилитации — Реабилитационное сообщество» и государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке главы округа Константина Михалькова.

На этот раз к ветеранам присоединились их супруги, дети и даже домашние животные.

«Яхтинг — это не просто прогулка. Это часть большой, системной работы по возвращению наших героев к полноценной, яркой и счастливой жизни, которая уже стала доброй традицией», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля.

Ассоциация ветеранов СВО в Солнечногорске оказывает помощь в реабилитации, адаптации, трудоустройстве, проводит групповые встречи и индивидуальные консультации. Центр располагается по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, дом 22 А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный»). Узнать о вступлении в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска можно по телефону: 8-996-966-33-70.