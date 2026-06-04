Занятие по яхтингу для участников СВО и их семей прошло в Солнечногорске

Более 20 человек приняли участие в практическом занятии, где под руководством профессиональных инструкторов познакомились с базовыми навыками управления парусными яхтами. После завершения водной программы для гостей организовали совместный обед.

«Яхтинг на Сенеже уже становится доброй традицией. Подобные мероприятия проводятся второй год подряд и являются частью программы адаптивного спорта и социальной реабилитации ветеранов. Именно из таких встреч складывается настоящее сообщество поддержки, дружбы и взаимопомощи», — подчеркнул глава округа Константин Михальков.

В муниципалитете продолжается работа по развитию проектов для участников боевых действий. При содействии Ассоциации ветеранов специальной военной операции для бойцов регулярно организуют занятия адаптивным спортом, картингом, а также различные программы, связанные с водными видами активности.