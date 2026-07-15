Занятие по дайвингу для участников СВО прошло в Богородском округе

13 июля при поддержке Дома СВО Ногинска и Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России состоялось занятие по водной реабилитации для участников боевых действий. В нем приняли участие пять военнослужащих.

Бассейн для акватерапии предоставил Центр МЧС — это позволило создать безопасные и комфортные условия для восстановительных тренировок. Занятие проходило под пристальным наблюдением опытных наставников и профильных специалистов, которые контролировали состояние участников и корректировали нагрузку.

Освоение навыков погружения с дайвинг‑снаряжением оказалось непростым испытанием: не всем удалось справиться с задачей с первого раза. Многие упражнения потребовали серьезного напряжения, так как в воде задействованы практически все группы мышц. По словам тренеров, адаптация требует времени: важно не форсировать процесс, а двигаться постепенно, прислушиваясь к организму.

Программа тренировки включала комплекс упражнений, направленных на стабилизацию баланса, развитие контроля над собственным телом, а также погружения с аквалангом. Такой подход позволяет не только укреплять физическую форму, но и работать с психоэмоциональным состоянием: вода помогает снять мышечные зажимы, снизить уровень тревожности и вернуть ощущение уверенности в своих силах.

Водные тренировки — важный элемент комплексной реабилитации. Они помогают военнослужащим восстанавливать физическую форму, справляться с последствиями травмирующих событий, стабилизировать эмоциональное состояние и постепенно возвращаться к активной жизни.

Сейчас рассматривается возможность запуска водно‑реабилитационного курса, который позволит сделать восстановительную работу системной и максимально эффективной.