Зампрокурора Подмосковья Сергей Рокитянский встретился с жителями Балашихи

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский совместно с первым заместителем главы Балашихи Сергеем Лукичевым и Балашихинским прокурором Никитой Брыкиным провел прием граждан. На встрече обсудили меры поддержки для семей участников специальной военной операции, вопросы благоустройства территорий и строительства дорог.

Вдова участника специальной военной операции, мать троих детей Алена Демина попросила помочь в зачислении дочери в колледж на бюджетной основе в 2025 году. В ответ на ее запрос направят ходатайство в Департамент образования и науки города Москвы с просьбой удовлетворить ее обращение.

Советник главы и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина обратилась к прокурору с просьбой расширить льготы для семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Она предложила предоставить бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области всем членам семей участников спецоперации.

Кроме того, жители задали вопросы, касающиеся строительства нового путепровода на Восточном шоссе, обустройства народной тропы в микрорайоне Саввино, благоустройства территории вокруг Дома культуры «Саввино», очередности зачисления в дошкольные учреждения округа, компенсации найма жилья для сотрудников здравоохранения и ремонта подъездов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».