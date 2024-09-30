Зампред Мособлдумы Наумов рассказал о помощи бойцам СВО в Подмосковье

Несколько тысяч жителей Подмосковья сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. В тылу равнодушных нет. Люди собирают гуманитарную помощь, идут волонтерами, помогают семьям. Что делается для бойцов и их семей в Московской области, в интервью 360.ru рассказал заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

«Против нашей страны, России идет настоящая война, которую развязали страны НАТО во главе с США, которые используют бандеровский режим на Украине для нанесения нашей стране нестратегического поражения. Они, кстати, англосаксы, этого не скрывают», — сказал Наумов.

Он рассказал, что количество добровольцев — патриотов из Подмосковья, которые заключают контракты с Минобороны, растет.

«Люди идут сознательно, понимая, что в годы Великой Отечественной войны наши деды отдавали жизни, сражаясь с этой же нечистью. Так и сейчас. Кроме того, у нас участвовали в выборах 11 участников и ветеранов СВО», — добавил Наумов.

Наумов рассказал, что люди не только отправляют гуманитарную помощь — уже более 27 тонн, но и создают народный ВПК — шьют маркировочные сети, делают комплектующие для квадрокоптеров, делают печки-буржуйки для бойцов и многое другое.

Он отметил, что в Подмосковье создали одну из лучших систем реабилитации раненых в стране. Это центр «Ясенки» и другие.

«Помощь оказывается разная, в том числе и психологическая. Волонтеры-психологи ездят на передовую, помогают нашим воинам, помогают родственникам здесь. Каждый понял главную важную вещь, что если не мы, кто же?», — резюмировал Наумов.

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