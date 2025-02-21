Замминистра обороны Цивилева: 60% ветеранов СВО продолжают службу в Минобороны

Статс-секретарь и заместитель министра обороны России Анна Цивилева, также являющаяся председателем фонда «Защитники Отечества», выступила в эфире программы «Между тем». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

В ходе беседы с ведущей Наталией Метлиной замглавы ведомства рассказала, что 60% ветеранов специальной военной операции, получивших ранения или ставших инвалидами, решают продолжить службу в структурах Министерства обороны.

«Нам необходимы те, кто будет работать как протезисты, как реабилитологи. И здесь как раз кто, как не они, лучше знает, на что обратить внимание», — заявила Цивилева.

По ее словам, фонд и ведомство также активно содействуют ветеранам в вопросах трудоустройства, предлагая вакансии в комиссариатах и военкоматах.