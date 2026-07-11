Замминистра обороны Шулика провел личный прием граждан

Заместитель Министра обороны, руководитель Аппарата Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виталий Шулика провел прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной ведомства. Он обсудил с ними реализацию мер социальной поддержки членов семей участников СВО.

Вдова военнослужащего обратилась в министерство с вопросами касательно оформления документов на выплаты. Трудности возникли из-за юридической неопределенности причины наступления смерти ее мужа.

Шулика оперативно проработал вопрос и дал поручение для оформления и получения выплат в ближайшее время в полном объеме.

С заместителем министра также встретился гражданин иностранного государства, который прошел службу по контракту в зоне СВО. Он попросил ускорить процесс подготовки документов Минобороны, чтобы оформить российское гражданство и снова отправиться на передовую.

Мужчина положительно высказался об опыте службы в мотострелковом полку и подтвердил, что хочет заключить контракт и вернуться в свое подразделение. Заместитель министра поручил в приоритетном порядке направить необходимые документы и взять на контроль вопросы, связанные с возвращением военного в его воинскую часть.

В приеме граждан также приняла участие представитель МВД России. Она объяснила заявителю порядок действий для получения гражданства и подчеркнула, что этот вопрос возьмут на особый контроль. Кроме того, иностранцу на период рассмотрения заявления продлили срок пребывания в России.