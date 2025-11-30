Замглавы Серпухова встретилась с семьей участника СВО в День матери

В День матери заместитель главы городского округа Серпухов Мария Барышева и депутат Владимир Бармин встретились с Еленой Александровной, матерью участника специальной военной операции. Эта встреча стала символом поддержки и внимания к тем, кто переживает за своих близких.

Мария Барышева отметила, что для нее важно было подарить Елене Александровне «частичку тепла, светлых слов и ярких эмоций». В процессе общения заместитель главы ощутила глубокую связь с Еленой, увидев в ней черты своей матери, которая также испытывала тревогу, когда ее дочь отправлялась служить.

«Жизнь каждой мамы – это подвиг, а жизнь матери, чей сын сейчас на передовой, – подвиг вдвойне. Пока наши ребята с честью выполняют свой долг, их мамы живут в постоянном напряжении, с молитвой в сердце», – подчеркнула Барышева.

Елена Александровна удивила присутствующих своей стойкостью и силой духа. Она увлекается созданием интерьерных кукол, вкладывая в каждое изделие свою любовь и надежду на лучшее. Это занятие стало для нее способом справиться с тревогой и сохранить оптимизм.

«Елена Александровна – это пример настоящей материнской любви, стойкости и веры», – отметила Мария Барышева.