Замглавы Серпухова провела встречу с ветераном СВО

Заместитель главы городского округа Мария Барышева встретилась с участником специальной военной операции Михаилом Гребенщиковым. Темой обсуждения стали программы поддержки малого бизнеса и другие проблемы предпринимателей.

Михаил Гребенщиков очень давно мечтал начать свое дело в сфере общественного питания. После возвращения из зоны СВО он вместе с родственниками открыл небольшое кафе. Это стало возможным благодаря поддержке администрации муниципалитета

«Пообщавшись с Михаилом, я увидела личную заинтересованность. То, что он хочет работать для людей, кормить самыми лучшими продуктами. К готовке блюд он подходит ответственно, разрабатывая меню», — рассказала Мария Барышева.

Ветеран СВО планирует поменять интерьер кафе на морскую тематику, улучшить вентиляцию и специализироваться на блюдах русской кухни.

Отметим, что в городском округе проводится большая программа поддержки рестораторов, аграриев, производителей и других предпринимателей. Среди самых популярных мер — гранты, льготные кредиты и займы, субсидирование, лизинг оборудования, поручительства гарантийного фонда.

«За каждого предпринимателя в городском округе я болею всей душой, всем хочу помочь, я хочу, чтобы их бизнес развивался, потому что это улучшает муниципалитет», — поделилась Мария Барышева.