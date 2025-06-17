Замглавы Пушкино провел встречу с участником спецоперации

Встреча с участником спецоперации Андреем Кулиным прошла в Пушкинском округе. Участие в ней приняли заместитель главы муниципалитета Артем Люхин, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев.

Андрей рассказал о своей истории. Он отметил, что его главные задачи сейчас — это завершить реабилитацию и получить высшее образование. Мужчина активно помогает сослуживцам.

На встрече поговорили о перспективах взаимодействия администрации Пушкино, фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Темами стали интеграция ветеранов в мирную жизнь, их реабилитация и помощь в получении образования.

По словам организаторов, мероприятие стало важным шагом в реализации госполитики по поддержке участников СВО и их семей в округе.