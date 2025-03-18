Замглавы Павловского Посада провела встречу с молодежью в центре «Авангард»

Мероприятие на тему волонтерства организовали в Павловском Посаде. Встречу с молодежью провела заместитель главы городского округа Светлана Аргунова.

Участниками события стали представители активной молодежи муниципалитета. На встрече поговорили о добровольчестве и его значении в современном мире.

С молодежью обсудили практики помощи военнослужащим. Поговорили о том, кто и как может помочь бойцам СВО.

Другой темой стало целевое обучение. Ребятам рассказали, как поступить в образовательные учреждения по квоте и какие особенности есть у такого вида обучения.

Кроме того, Светлана Аргунова представила участникам встречи планы по развитию округа. В том числе ребята увидели макеты памятников, которые установят на Аллеях Героев в Павловском Посаде и в Электрогорске.

«Уверена, что Аллея Героев станет особенным местом, куда будут приходить люди, чтобы почтить память наших земляков, отдавших свою жизнь за Родину. Встреча получилась насыщенной и продуктивной!» — добавила Светлана Аргунова.