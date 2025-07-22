Замглавы Лосино-Петровского Валентина Тропанец встретилась с семьями бойцов СВО
В Свердловском парке культуры и отдыха на уютной пристани у воды состоялась встреча с супругами и матерями участников специальной военной операции. За чашкой чая женщины обсудили актуальные вопросы, подвели итоги уже проведенной работы и отметили важность своевременной поддержки в рамках акции «Добрые дела», направленной на адресную помощь семьям СВО.
Особую благодарность участники встречи выразили за выделенные путевки в санаторий «Озеро Белое», которые были предоставлены при содействии социального куратора Фонда «Защитники Отечества» и администрации округа. Женщины подчеркнули, что такая поддержка существенно способствует улучшению психоэмоционального состояния семей бойцов.
Для детей в это время была организована анимационная программа, благодаря сотрудникам парка, чтобы малыши не скучали.
«Такие встречи, пронизанные душевным теплом и светом, особенно важны для наших женщин. Пусть эта поддержка будет источником взаимопонимания и новых жизненных сил! Приятно осознавать, что мы стали одной крепкой семьей, в основе которой лежат любовь, доверие и взаимопомощь», — отметила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец.
Мероприятие прошло при участии куратора Государственного фонда «Защитники Отечества» Светланы Алиферовой, руководителя центра поддержки участников семей СВО Алисы Штефа и депутата Е. М. Нестеровой.
Центр поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом» продолжает оказывать помощь всем нуждающимся по адресу: Лосино-Петровский, улица Октябрьская, 6, кабинет 13. Телефон для связи: 8-968-508-0738.