Замглавы Лосино-Петровского Валентина Тропанец встретилась с семьями бойцов СВО

В Свердловском парке культуры и отдыха на уютной пристани у воды состоялась встреча с супругами и матерями участников специальной военной операции. За чашкой чая женщины обсудили актуальные вопросы, подвели итоги уже проведенной работы и отметили важность своевременной поддержки в рамках акции «Добрые дела», направленной на адресную помощь семьям СВО.

Особую благодарность участники встречи выразили за выделенные путевки в санаторий «Озеро Белое», которые были предоставлены при содействии социального куратора Фонда «Защитники Отечества» и администрации округа. Женщины подчеркнули, что такая поддержка существенно способствует улучшению психоэмоционального состояния семей бойцов.

Для детей в это время была организована анимационная программа, благодаря сотрудникам парка, чтобы малыши не скучали.