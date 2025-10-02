Замглавы Лосино-Петровского поздравила с юбилеем свадьбы родителей бойца СВО

Заместитель главы городского округа Валентина Тропанец вместе с депутатом окружного совета Юрием Маховым и социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Светланой Алиферовой навестила родителей героя СВО. Людмилу и Бориса Погоря поздравили с 50-летием совместной жизни.

Юбилярам вручили подарок от главы Лосино-Петровского округа Сергея Джеглава. Людмила Васильевна и Борис Борисович поделились с гостями воспоминаниями о прожитых годах и рассказали о секретах семейного счастья. Главным в их жизни всегда были взаимная поддержка и уважение.

Борис Погоря родился в Одесской области, закончил Омский физкультурный университет. После переезда в 1975 году в Лосино-Петровский тренировал боксеров в Чкаловской школе-интернате» и СОШ № 2.

Людмила Васильевна родилась в Мурманской области в семье военнослужащего, школы окончила медицинский институт в Москве, где и познакомилась на новогоднем вечере в общежитии с будущим мужем. Работала педиатром в детской поликлинике в Щелкове, а перед уходом на пенсию — врачом при Биокомбинатовской СОШ.

Сын юбиляров Василий Погоря ушел добровольцем на СВО в октябре 2022 года. Геройски погиб в боях за Артемовск, награжден медалью «За отвагу».

Несмотря на выпавшие на их долю испытания, супруги являются достойным примером крепкой семейной жизни и участвуют в воспитании пяти внуков.