Замглавы Лосино-Петровского навестила семью погибшего бойца СВО

В гости к семье бойца, погибшего в зоне специальной военной операции, приехала заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая. К ней также присоединилась куратор Государственного Фонда «Защитники Отечества» Светлана Алиферова.

Бойца из Лосино-Петровского Сергея с детства воспитывали бабушка Любовь и дедушка Анатолий. После 11 класса юноша отравился в армию, где участвовал в боевых действиях на Кавказе. После возвращения трудился в опорном пункте полиции.

Когда объявили о начале специальной военной операции, Сергей подписал контракт и ушел на фронт защищать Родину и семью. Он служил оператором отделения взвода штурмовой роты. В августе 2024 года бойца признали без вести пропавшим. Похоронили Сергея в июле 2025 года. У него остались жена и дочь София.

Семья героя находится на сопровождении у Центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом» и социального координатора Фонда Защитники Отечества Светланы Алиферовой.

«Совсем недавно, 11 августа, супруги отметили 52-летие совместной жизни. Любовь Николаевна до сих пор бережно хранит первый подарок своего супруга — большого плюшевого медведя. Для меня было честью пообщаться с такой крепкой семьей. Благодарю за теплый прием!» — сказала Екатерина Белая.