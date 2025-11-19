Замглавы Фрязина посетила центр реабилитации и протезирования «Исток-Орто»
Первый заместитель главы городского округа Фрязино Наталия Князева, вместе с руководителем Ассоциации СВО округа Александром Товаренко, заместителем председателя Московской областной организации ветеранов Владимиром Кавиным, а также руководителем и заместителем руководителя местного совета ветеранов Виталием и Александром Колодинскими посетили центр реабилитации и протезирования «Исток-Орто». В ходе визита генеральный директор ООО «Исток-Орто» Алексей Раков провел экскурсию по реабилитационному центру.
Учреждение располагает квалифицированными специалистами в области реабилитологии, протезирования и ортопедии.
В центре организовано производство протезов верхних и нижних конечностей с учетом индивидуальных особенностей пациентов. После изготовления протезов специалисты центра проводят необходимое обучение по их использованию.
Важным аспектом деятельности центра является его аккредитация Министерством обороны РФ и включение в перечень организаций, осуществляющих протезирование с использованием электронных сертификатов фонда «Защитники Отечества».
Данный статус позволяет ветеранам СВО получать современные технические средства реабилитации в установленном порядке.