Замглавы Дмитровского округа провел встречу с жителями

Первый заместитель главы Дмитровского округа Евгений Тертышников провел выездную администрацию в лицее № 4 города Дмитрова 4 марта. Жители обратились к нему с вопросами о благоустройстве, ремонте дорог и поддержке бойцов СВО.

Пенсионерка Елена Николаевна поблагодарила Музей-заповедник «Дмитровский кремль», на базе которого она вместе с другими женщинами плетет сети для бойцов, но отметила нехватку средств на закупку материалов. Тертышников заверил, что помощь будет оказана в ближайшее время.

Староста села Внуково Юлия Ангел рассказала, что местные жительницы за полгода передали бойцам 120 сетей и готовы продолжать работу. Она также попросила содействия в благоустройстве дорожки к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. Замглавы подтвердил, что помощь окажут, работы по укладке плитки поручили заместителю Юрию Головкову.

Командир инженерно-штурмового подразделения с позывным «Патриот» попросил приобрести для бойцов средства радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов. Тертышников пообещал выполнить просьбу.

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко рассмотрела обращения о расчистке пожарных водоемов, ремонте дорог и социальной газификации. Староста деревни Михайловское Юлия Тараканова попросила помочь с установкой памятной доски погибшему на СВО жителю. Шевченко заверила, что знак установят в ближайшее время.

«Очень важно, что такие встречи проходят в формате открытого диалога. Люди видят, что их слышат, а мы, со своей стороны, оперативно включаемся в решение вопросов — это и есть настоящая работа на местах», — прокомментировал Евгений Тертышников.