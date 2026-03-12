Заместитель главы Лосино-Петровского округа встретилась с детьми бойцов СВО
Валентина Тропанец 11 марта навестила семьи военнослужащих. Поводом для встречи стал день рождения детей действующих участников боевых действий.
На мероприятии также присутствовали депутат Совета депутатов Альбина Штатнова, руководитель центра поддержки участников специальной военной операции и их семей «Мы рядом» Алиса Штефа и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов Алексей Трегубов. Альбина Штатнова, в свою очередь, всегда трепетно относилась к тем, кто на передовой, и активно помогала отделению Ассоциации в работе с вернувшимися бойцами.
За чаепитием гости поздравили именинников Софью и Данила, пожелали им здоровья, счастья и успехов. Представители власти поинтересовались у родителей, в чем они нуждаются, и пообещали, что округ продолжит оказывать им поддержку.
Валентина Тропанец подчеркнула, что семьи защитников должны чувствовать заботу и внимание, ведь они — надежный тыл и опора для тех, кто сейчас на фронте.