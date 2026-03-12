Заместитель главы Лосино-Петровского округа встретилась с детьми бойцов СВО

На мероприятии также присутствовали депутат Совета депутатов Альбина Штатнова, руководитель центра поддержки участников специальной военной операции и их семей «Мы рядом» Алиса Штефа и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов Алексей Трегубов. Альбина Штатнова, в свою очередь, всегда трепетно относилась к тем, кто на передовой, и активно помогала отделению Ассоциации в работе с вернувшимися бойцами.

За чаепитием гости поздравили именинников Софью и Данила, пожелали им здоровья, счастья и успехов. Представители власти поинтересовались у родителей, в чем они нуждаются, и пообещали, что округ продолжит оказывать им поддержку.

Валентина Тропанец подчеркнула, что семьи защитников должны чувствовать заботу и внимание, ведь они — надежный тыл и опора для тех, кто сейчас на фронте.