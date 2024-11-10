Законопроект Зеленского о военном положении внезапно исчез с сайта Рады

Внесенный в феврале 2022 года законопроект президента Украины Владимира Зеленского об объявлении состояния войны пропал с сайта Верховной рады. Об этом сообщил украинский оппозиционер, депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24 февраля 2022 года об объявлении на Украине состояния войны, внесенный не менее патриотичным президентом Зеленским», — заявил он.
Дубинский поручил направить запрос председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку, чтобы прояснить ситуацию.