Денацификация Украины подразумевает уничтожение тех, кто насаживает человеконенавистнический русофобский дух. Об этом бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил в интервью «Газете.ru» .

По его словам, большинство военнослужащих ВСУ отправились в зону боевых действий против своей воли. Многие из них одурманены пропагандой, их Рогозин назвал «заколдованными русскими».

«То есть характер русский, стойкий, а мозги отравлены 30-летней бандеровской пропагандой. Англосаксы добились своего — русские убивают русских, думая, что они не русские», — пояснил сенатор.

Рогозин подчеркнул, что пропагандистов русофобии нужно уничтожить. Именно их идеи превратили братскую республику в лютого врага.

Ранее сенатор заявил о необходимости второй волны мобилизации. Она позволит пополнить ряды ВС России.