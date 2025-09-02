Закладной камень памятника героям СВО открыли в Пушкино

У мемориала «Скорбящая мать» появилось еще одно место памяти. В основании будущего памятника погибшим участникам специальной военной операции заложили камень.

«Памятник, конечно, это молчаливое „Спасибо“ за те все слова, которые мы не сказали лично нашим героям. Нашим героям, имена которых навсегда, навечно войдут в списки страны, Московской области и, конечно, городского округа Пушкинский», — сказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Жители и гости округа Пушкинский, присутствовавшие на торжественной церемонии, назвали этот момент поистине историческим.

На торжественную церемонию закладки камня пришли ветераны, родственники бойцов, руководители ветеранских объединений, представители духовенства и администрации округа. Многие из присутствующих отмечают, что такие мероприятия важны не только для сохранения памяти, но и для воспитания подрастающего поколения.

«На самом деле, мероприятие очень важное. Специальная военная операция непременно закончится. Закончится нашей победой. И у жителей городского округа Пушкинский будет свое место, куда можно прийти и почтить память защитников Родины», — отметил Герой России Сергей Хайрудинов.

После выступлений прошлицеремония освящения закладного камня и молебен. Глава округа, ветераны, депутаты, родственники участников СВО подошли к камню, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти и уважения.