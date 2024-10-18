Заявление Сикорского о перехвате российских ракет назвали безответственным

Польские власти позволяют себе делать безответственные заявления, касающиеся России и конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что американская база ПРО в Редзикове сможет сбивать не только иранские, но и российские ракеты.

Грушко напомнил, что польская сторона среди государств-участников НАТО занимает наиболее радикальную позицию в отношении России.

Ранее глава МИД Польши сообщил об открытии в ближайшее время американской базы в Редзикове, в 165 километрах от границы России. По словам дипломата, он договорился с американским руководством об уничтожении российских ракет, летящих в сторону республики. Белый дом согласился «изменить концепцию» этого военного объекта, добавил Сикорский.