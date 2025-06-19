Захарова выразила признательность телеканалу «Звезда» за освещение событий в зоне СВО

В интервью журналистке Марии Семеновой она подчеркнула значимость работы военных корреспондентов и их вклад в создание точной картины событий.

«Не будем забывать, что это реальность, за которой стоят наши, там, на передовой. И кому, как не вам, телеканалу „Звезда“, об этом знать? И вам за это низкий поклон», — заявила представитель ведомства.

Она также отметила масштабность Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Уже в первый день состоялись «замечательные презентации» российских разработок в науке и автомобилестроении, добавила Захарова.