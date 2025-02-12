Захарова: в НАТО использовали и списали в утиль киевский режим

Акценты в заявлениях представителей НАТО смещаются и говорят о том, что в альянсе больше не делают ставку на киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она прокомментировала слова генсекретаря НАТО Марка Рютте, который пообещал сокрушительную реакцию президенту России Владимиру Путину, если тот соберется напасть на страны альянса.

«Это заявление Рютте говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл „украинский проект“ Запада», — написала Захарова.

Представитель министерства иностранных дел заметила, что еще недавно риторика западных кураторов сводилась к призывам «разгромить Россию на поле боя». Позже они перешли к заявлениям о якобы провалившейся российской экономике.

«Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль», — подчеркнула Захарова.

Ранее она рассказала об отчаянных попытках украинского президента Владимира Зеленского продлить существование. Захарова уверена, что лидер Украины сам загнал себя в тупик.