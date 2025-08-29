Захарова рассказала об оставшемся без ответа письме Лаврова журналистке NBC
Взявшая интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналистка телеканала NBC не ответила на письмо, в котором глава внешнеполитического ведомства попросил привести примеры нарушений российскими военными норм гуманитарного права на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что во время записи интервью ведущая неоднократно приводила неподтвержденные факты, что якобы задействованные в специальной военной операции российские военные нарушали положения международного гуманитарного права. Никаких подтверждений своих слов журналист американского канала не привела.
«Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях», — сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что в своем послании министр привел сотруднице NBC многочисленные факты преступлений украинских боевиков против мирных граждан России.
Прошла уже неделя, но американский телеканал на послание министра не ответил, а представленные доказательства проигнорировал.
Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что российские военные используют достоверные данные разведки при определении целей для ударов на Украине. Поэтому в зону поражения попадают только объекты ВСУ или предприятия, которые занимаются производством оружия.