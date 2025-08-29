Захарова: NBC не ответил на письмо Лаврова о военных преступлениях России

Взявшая интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналистка телеканала NBC не ответила на письмо, в котором глава внешнеполитического ведомства попросил привести примеры нарушений российскими военными норм гуманитарного права на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Она подчеркнула, что во время записи интервью ведущая неоднократно приводила неподтвержденные факты, что якобы задействованные в специальной военной операции российские военные нарушали положения международного гуманитарного права. Никаких подтверждений своих слов журналист американского канала не привела.

«Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что в своем послании министр привел сотруднице NBC многочисленные факты преступлений украинских боевиков против мирных граждан России.

Прошла уже неделя, но американский телеканал на послание министра не ответил, а представленные доказательства проигнорировал.

Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что российские военные используют достоверные данные разведки при определении целей для ударов на Украине. Поэтому в зону поражения попадают только объекты ВСУ или предприятия, которые занимаются производством оружия.